Карантин: волонтёры спешат на помощь

Во времена пандемии значительно увеличилось число людей, которые нуждаются в помощи со стороны. Это прежде всего те, кто не может выйти из дома по каким-либо причинам. Во многих городах Европы появились движения волонтёров, которые готовы сходить за продуктами или лекарствам, выгулять собаку и так далее.

В Италии такие инициативы получают поддержку местных властей, прежде всего административную: добровольцам дают разрешение находить на улице в условиях карантина. «Ограничения — это тяжёлое испытание для всех, но есть те, кто больше остальных нуждается в помощи», — говорят участники движения.

В России есть, по меньшей мере, несколько подобных проектов. Крупнейший организован при участии властей. В Москве, где строгий карантин пока не введён, активисты предлагают свою помощь тем, кто находится в группе особого риска и не имеет возможности воспользоваться интернет-сервисами для заказа продуктов с доставкой.