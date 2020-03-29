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Италия

В Тортоне не хватает мест для погребения

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 Ирина Шелудкова
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В коммуне Тортона не хватает мест для погребения.
В коммуне Тортона не хватает мест для погребения.   -   Авторское право  Скриншот видео из репортажа телеканала RAI
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На северо-западе Итали в коммуне Тортона на кладбище и в колумбарии больше нет мест для погребения жертв коронавирусной инфекции. Коммуна расположена в провинции Алессандрия — это один из наиболее пострадавших районов региона Пьемонт. Возможности местной больницы также достигли предела.

О сложившейся ситуации рассказывает мэр коммуны Тортона Федерико Чиоди:

"Это тот самый охлаждаемый контейнер, о котором, к сожалению, уже многие узнали. Мы вынуждены его использовать, чтобы хранить в нём тела жертв в ожидании возможности кремации либо захоронения в погребальной нише. Увы, мы пока не можем хоронить жертв коронавирусной инфекции".

А в провинции Бергамо ситауция выходит из-под контроля. Сотрудники похоронных служб предупреждают, что в понедельник могут приостановить свою деятельность. Они обратились к властям с заявлением о том, что ежедневное посещений больниц и домов, в которых скончались заражённые, подвергает риску их собственное здоровье и окружающих людей.

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