Коронавирус в Испании: 832 умерших за сутки

В Испании побит антирекорд по числу жертв коронавируса: за сутки скончались 832 инфицированных. Общее число умерших превысило 5600 человек. Такие данные представило министерство здравоохранения.

Согласно этим сведениям, число выявленных носителей коронавируса выросло на 8 тыс. человек. Таким образом, с 31 января коронавирусом заразились более 72 тыс. жителей Испании. С 14 марта в стране действует режим повышенной готовности. В рамках введённых ограничений, в частности, выходить из дома разрешено лишь в исключительных случаях, за нарушение карантинных мер грозят крупные штрафы и арест.