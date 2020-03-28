Urbi et Orbi на пустой площади в Ватикане

За человечество, "оказавшееся столь уязвимым" перед лицом пандемии коронавируса и окончание этого бедствия молился в пятницу папа римский Франциск на непривычно безлюдной площади перед собором святого Петра в Ватикане под навесом, защищавшем его от дождя.

Понтифик сравнил вспышку COVID-19 со "штормом, срывающим покровы иллюзии о самодостаточности людей, об их способности всё контролировать".

From this colonnade that embraces Rome and the whole world, may God’s blessing come down upon you as a consoling embrace. pic.twitter.com/PXPm7MTRBC — Pope Francis (@Pontifex) March 27, 2020

"Мы поняли, что находимся в одной лодке и теперь призваны грести вместе, но все мы нуждаемся в поддержке и утешении друг друга", - сказал глава римско-католической церкви и поцеловал деревянное распятие, которое носили во время крестных шествий в Риме в начале XVI века, когда свирепствовала чума.

По окончании церемонии, которую он провёл лишь с несколькими священниками, папа благословил верующих по формуле "Граду и миру", которая традиционно предназначается лишь для святых для христиан дней Рождества и Пасхи.