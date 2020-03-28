Срочная новость
This content is not available in your region

Италия

В Италии от коронавируса умерли более 10 тыс. человек

Комментарии
 Euronews
В Италии от коронавируса умерли более 10 тыс. человек
Авторское право  AP Photo/Antonio Calanni
Размер текста Aa Aa

Жертвами коронавирусной инфекции в Италии стали более 10 тыс. человек. Только за последние сутки умерли 889 инфицированных. Такие данные представил глава Управления гражданской защиты Анджело Боррелли. В общей сложности зарегистрированы более 92 тыс. случаев заражения.

В Управлении гражданской защиты отмечают при этом, что темпы распространения COVID-19 немного замедляются. Если в четверг прирост составил 8,3%, то по в субботу он опустился до 6,9%.

По всему миру с начала вспышки заболели более 640 тыс. человек — это только те, которого учли в официальной статистике. Ок. 30 тыс. инфицированных умерли. Италия сохраняет лидерство в антирейтинге по количеству жертв пандемии. Далее следуют Испания и Китай.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.