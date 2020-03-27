Почему французский север голосует за ультраправых?

Стив Бриуа — мэр города Энен-Бомон на севере Франции с 2014 года. Он также вице-президент "Национального объединения", главной консервативной националистической партии Франции, ранее называвшейся "Национальным фронтом".

Муниципальные выборы состоятся через неделю. И этот близкий соратник Марин Ле Пен баллотируется на второй срок.

Шесть лет назад половина избирателей в этом городе, насчитывающем 26 000 человек, проголосовала за Стива Бриуа в первом туре местных выборов. Мы попытаемся понять, как управление Энен-Бомоном иллюстрирует видение партии для Франции, и почему люди в этой части страны поддерживают Национальное объединение.

Он сделал много хорошего. Он даже ходит по нашим домам. Если мы рассказываем ему о местных проблемах или чем-то подобном, он приезжает. Мы действительно очень довольны им сторонница "Национального объединения"

Довольны своим мэром не только сторонники Национального объединения. Даже такие граждане, как Арно, 40-летний медбрат, который не поддерживает национализм партии, говорит, что город управляется эффективно.

Я думаю, они многое делают для социальной сферы, на уровне руководства, для детей, даже в плане жилья, несмотря на то, что с политикой этой партии я не согласен Арно Контрэнн житель Энен-Бомона

Франция всего в нескольких днях от "коронавирусного карантина". Правительство приняло решение провести муниципальные выборы. Главный соперник Бриуа — Марин Тонделье, экологист, член городского совета, которая возглавляет широкую коалицию, цель которой — свергнуть "Национальное объединение".

Тонделье предстоит тяжелая битва. Стив Бриуа считается отзывчивым мэром, близким к народу. И в свои 47 лет он уже накопил более 30 лет активной работы среди широких слоев населения Энен-Бомона.

Мы всегда, всегда находимся на местах. Мы не начинаем прислушиваться к жителям за два месяца до выборов. И, конечно, такая работа однажды должна окупиться Стив Бриуа мэр Энен-Бомона

Почему север Франции поддерживает ультраправых?

Еще один фактор объясняет привлекательность "Национального объединения". Энен-Бомон находится в самом сердце французского угольного региона. На протяжении веков шахты формировали местную идентичность, обеспечивая рабочие места, а вместе с этим и чувство общности. Это был бастион левых сил. Затем одна за другой шахты закрылись. Другие отрасли промышленности, такие как сталелитейная или текстильная, также потерпели крах через пару десятилетий.

Давид, коммунист, член совета и учитель истории, был свидетелем трансформации Энен-Бомона.

Прежде всего много предприятий закрылись в 2008-2009 годах, оставив огромное количество людей без работы. А те в свою очередь нашли пристанище в протестном гневном голосовании Давид Ноэль учитель-истории в Энен-Бомоне

Гнев в этом городе все еще подпитывается 20% - ным уровнем безработицы и одним из четырех жителей, живущим за чертой бедности.

К этому следует добавить громкий политический скандал в 2009 году, связанный с бывшим мэром-социалистом, который был арестован по делу о коррупции и растратах.

Возмущенные избиратели в конце концов обратились к тому, что казалось им лучшей альтернативой. Жан-Робер, бывший фабричный рабочий и активист Национального объединения, — яркий пример такого радикального перехода.

Я вступил в Национальное объединение, потому что нас предали люди из левых сил, так называемые рабочие. Которых мы видим по телевизору, как их судят за коррупцию. И мы поняли, что они тут не для рабочего класса, они здесь ради себя. Вот и все. Город был мертв. Ничего не осталось от Энена. А теперь он снова расцвел Жан-Робер Авэ активист "Национального объединения"

Почему их боятся?

Не все здесь довольны "Национальным объединением". Некоторые осуждают политику, проводимую в отношении мигрантов, цыганских общин и правозащитных организаций. Но самая частая критика связана с атмосферой страха, запугивания и издевательств, которая нависает над каждым, кто не встает на сторону националистической партии. Журналисты, политические оппоненты, активисты, обычные граждане и даже государственные служащие. Один из них соглашается на интервью при условии, что мы сохраним его анонимность.

Национальное объединение ввело политику запугивания. Этот стиль управления действительно основан на страхе. Ежедневно появляются угрозы, запугивания, издевательства, приказы, а затем их отмены. С того момента, как они понимают, что вы не с ними, вам конец. Вот и все противник "Национального объединения"

Несколько сообщений в средствах массовой информации, по-видимому, подкрепляют эти утверждения и указывают на большое число больничных листов среди городского населения. Мэр отрицает какие-либо нарушения.

Это же безумие. В Энен-Бомоне такого нет. Это воинствующая, большевистская версия из отдела новостей Libération, помогающая моим политическим оппонентам. Но реальность такова, что 90% сотрудников мэрии довольны нами Стив Бриуа мэр Энен-Бомона

По мере приближения выборов оппозиция наращивает свою кампанию, стучась в двери и развешивая последние плакаты. Для их лидера, Марин Тонделье, цель не только в том, чтобы выиграть выборы: главное — противостоять идеям "Национального объединения".

Это их витрина. Они хотят показать, что они недемонизированный "Национальный фронт", что они добрые, что все идет хорошо. Реальность такова, что их естественные склонности быстро возвращаются. Если вы с ними, то нет никаких проблем. Но если вы не с ними, тогда они думают, что вы против них, и вы дорого за это заплатите. И это ненормально. Мэр должен работать на все население Марин Тонделье кандидат в мэры Энен-Бомона

День выборов

По всей Франции коронавирус вызвал еще большую неявку, чем обычно. В Энен-Бомоне на избирательные участки пришли только 44% избирателей. Но результаты бесспорны.

Набрав 74,2% голосов, Стив Бриуа одерживает уверенную победу.

Успех Национального объединения в Энен-Бомоне — предмет пристального внимания во Франции. В то время как страна борется с экономическим неравенством и гневом в отношении основных политиков, партия Марин Ле Пен продолжает представлять этот город как модель управления, которая должна быть распространена по всей стране.

Для других партий, как здесь, так и в остальной Франции, проблема заключается в том, как выявить слабые стороны ультраправых, предлагая при этом надежную альтернативу, которая, вероятно, задела бы за живое безмолвных избирателей.