Париж и пригороды - новый очаг коронавируса

Париж и пригороды за последние дни стали новым очагом коронавируса во Франции. По данным на четверг, здесь зарегистрировано более 7 тысяч подтверждённых случаев заражения.

Власти региона Иль-де-Франс были вынуждены закрыть рынки, на которых не соблюдалась необходимая дистанция между покупателями. Не все жители Парижа одобрили такие радикальные меры.

- Это психоз, - говорит пожилая парижанка.

- Да, но ведь были случаи заражения, - возражает ей пожилой мужчина.

- Были, да. Но в супермаркете тоже не все соблюдают дистанцию!

За последние две недели французская столица, как и другие города, опустела. Её проспекты, парки и набережные выглядят слишком просторными для редких пешеходов.

"На улицах Парижа - никого, жители столицы буквально следуют введенным властями правилам жёсткого карантина, - передает наш спецкорр Анелиз Боржес. - Но несмотря на коллективные усилия, Париж и пригороды оказались на передовой эпидемии коронавируса".

Целый ряд пригородных больниц запросили помощь властей, чтобы разгрузить свои отделения интенсивной терапии. Они просят переправить тяжелобольных в другие регионы, где ситуация пока легче.

"Хуже всего - это когда не хватает койко-мест в реанимации, когда мы не можем предоставить каждому больному нормальный уход, как в мирное время, - говорит Филипп Жуван, завотделения реанимации Европейского госпиталя им. Жоржа Помпиду. - За последние дни число поступающих по скорой не перестает расти, и все они в довольно тяжелом состоянии. В обычные дни мы оставляем в больнице 15 % пациентов, а сейчас - половину. Причем некоторая часть из них направляется прямо в реанимацию. С каждым днем поток возрастает, и если это не прекратится, то, как на востоке Франции, мы окажемся в ситуации острой нехватки персонала, койко-мест и респираторов".

В своем выступлении в четверг премьер-министр призвал французов "не сдаваться", несмотря на все более высокие показатели жертв и заразившихся коронавирусом. Ранее Научный совет при правительстве рекомендовал продлить жёсткий карантин до конца апреля.