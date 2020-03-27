Саммит ЕС закончился безрезультатно

На саммите ЕС, который проходил в формате видеоконференции, не смогли достичь консенсуса о том, как поддержать экономику сообщества в условиях спада, который может быть более глубоким, чем происшедший в результате финансового кризиса 12 лет назад.

Группа 27 приняла лишь одно согласованное решение.

О нем объявила Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии: "Мы поручили разработать Еврогруппе финансовый план восстановления экономики Евросоюза, на исполнение поручения мы отвели две недели, через 14 дней Еврогруппа должна представить свои предложения".

Некоторые лидеры стран-членов ЕС, в частности, Эммануэль Макрон, как сообщил в четверг Елисейский дворец, выступили с инициативой эмиссии так называемых "коронабондов", облигаций, выплаты по которым гарантировались бы всеми государствами, входящими в сообщество. Это предложение поддержал и спикер Европарламента Давид Сассоли.

Как и в случае с Еврогруппой, граница разногласий вновь носит географический характер. Страны северной Европы не поддерживают идею выпуска такого рода казначейских обязательств.

А государства южной Европы, в частности, Испания и Италия, тяжелее других пострадавшие от пандемии, настаивают на этой мере, которая призвана поддержать их финансовую систему.

Председатель Евросовета Шарль Мишель резюмировал итоги видеоконференции так: "Нам требуется иметь в своем распоряжении абсолютно все бюджетные инструменты ЕС, это позволит принимать решения как среднесрочного, так и долгосрочного характера, потому что нам нужно поддерживать на плаву общий рынок Евросоюза".

ЕС ждет новый экстренный саммит, он состоится через две недели, в середине апреля.