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Сирия

Опустевший Дамаск

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 Глеб Шатуновский
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Virus Outbreak Syria
Virus Outbreak Syria   -   Авторское право  Baderkhan Ahmad/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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Магазины на этой улице в Старом Дамаске не закрывались и в разгар войны. Сейчас почти все из них стоят с опущенными ставнями. Закрыт и знаменитый старый базар аль-Хамидия. В Сирии, как и во многих других странах, введен жесткий карантин из-за коронавируса, открыты только продуктовые магазины и аптеки, а с шести вечера до шести утра действует комендантский час.

"Во время войны была и смерть, и жертвы, и шальные пули, но жизнь здесь, в Дамаске не останавливалась. Любой инцидент решался очень быстро, и все вновь становилось как обычно. Но сейчас все по другому из-за коронавируса. Да вы и сами видите, все закрыто", - говорит этот студент.

Пока случаи заражения коронавирусом в Сирии исчисляются однозначной цифрой, однако в ВОЗ опасаются взрывного распространения болезни в этой ближневосточной стране, особенно в лагерях для беженцев.

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