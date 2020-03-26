Большие деньги на пандемию

Сенат Конгресса США единогласно одобрил самый крупный законопроект об экономической помощи в истории страны. Из-за пандемии коронавируса более двух триллионов долларов направят на выплату пособий по безработице, помощь больницам, содействие бизнесу. Граждане США смогут получить единовременные выплаты в размере 1200 долларов на человека.

Вместе с тем лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл заявил: "Никакая экономическая политика не сможет полностью покончить с трудностями, пока ради общественного здоровья мы должны приостанавливать большую часть нашей коммерческой активности. Это даже не комплекс мер по стимулированию экономики, это помощь в чрезвычайной ситуации".

Лидер демократов Чак Шумер сказал: "Я хочу сообщить американскому народу, что уже очень скоро вы получите большую помощь".

За пособием по безработице в США на прошлой неделе обратились 3,3 млн человек. Из-за приостановки деятельности компаний рынок труда страны готовится к сильнейшему потрясению: по оценкам экспертов, в мае уровень безработицы может составить 13%, это самый высокий показатель с 1930-х годов.

Президент США Дональд Трамп заявил: "Страна хочет вернуться к работе. Наша страна на этом основана. В нашей стране не говорят — давайте все закроем на два года. Мы этого сделать не можем. Мы все обсудим и какие-то сферы смогут вернутся к работе".

Объявленная помощь не коснется компаний Трампа, любых других официальных лиц. В пятницу за пакет мер должна проголосовать Палата представителей, после чего инициативу обещал одобрить президент.

Число зараженных коронавирусом в США достигло 70 тысяч, более тысячи человек скончались.