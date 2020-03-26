Евродепутаты общаются с избирателями и на карантине

В брюссельском район, где расположены основные учреждения Евросоюза, необычно тихо и безлюдно. Из-за распространения коронавируса их персоналу и политикам велено оставаться дома. Там они пользуются современными средствами связи.

"Меня зовут Терри Райнтке. Я "зелёный" депутат Европейского парламента из Германии. Но сейчас я застрял в Брюсселе, держу себя на карантине, но продолжаю работать".

"Здесь дома я работаю на планшете и мобильном телефоне, - говорит Изабель Сантуш из Португалии. – У меня для этого приложения watsapp, webmex, webexmeet и skype".

Евродепутаты говорят, что работают в сферах своих интересов, но обсуждают с избирателями и между собой много новых тем. В социальных сетях они ищут новые идеи для своего законотворчества.

"Мы находимся онлайн в обычные рабочие часы, с нами связываются из избирательных округов, - говорит гречанка Анна-Мишель Асимакопулу. – На моей медиаплатформе открыта консультация по Covid-19 . Я могу беседовать с моими коллегами из других стран о пандемии".

"Многие вопросы мы должны решать быстро, - говорит немец Михаэль Блосс. - Надеюсь, у нас появятся новые технические возможности, такие, как телеголосование. Это нам пригодится во время кризиса и после него".

Европарламент проработал в ограниченном режиме две недели. А на четверг назначена чрезвычайная пленарная сессия, посвященная помощи гражданам и бизнесу в преодолении эффекта от вспышки коронавируса.

Депутатам не придётся голосовать поднятием руки или нажатием кнопки на своих местах. Впервые в парламентской истории это можно будет сделать по электронной почте.