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В ЕС разработают план спасения экономики сообщества

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 Ирина Александрова
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В ЕС разработают план спасения экономики сообщества
Авторское право  AFP
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Разработать финансовый план восстановления экономики Евросоюза после пандемии коронавирусной инфекции. Эту задачу лидеры стран ЕС поставили перед Еврогруппой и Еврокомиссией.

Предложения должны быть подготовлены в течение 15 дней. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита ЕС, который состоялся в формате видеоконференции. Она продолжалась более 6 часов.

Участники встречи также обсудили выпуск первых в истории сообщества общеевропейских бондов социальной стабильности со сроком погашения от 5 до 10 лет. Цель - привлечь кредитные средства на борьбу с эпидемией и ее последствиями. Предполагается, что эмиссией бондов будет заниматься стабфонд зоны евро - Европейский стабилизационный механизм. Идея так называемых коронабондов не понравилась канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.

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