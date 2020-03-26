В ЕС разработают план спасения экономики сообщества

Разработать финансовый план восстановления экономики Евросоюза после пандемии коронавирусной инфекции. Эту задачу лидеры стран ЕС поставили перед Еврогруппой и Еврокомиссией.

Предложения должны быть подготовлены в течение 15 дней. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита ЕС, который состоялся в формате видеоконференции. Она продолжалась более 6 часов.

Участники встречи также обсудили выпуск первых в истории сообщества общеевропейских бондов социальной стабильности со сроком погашения от 5 до 10 лет. Цель - привлечь кредитные средства на борьбу с эпидемией и ее последствиями. Предполагается, что эмиссией бондов будет заниматься стабфонд зоны евро - Европейский стабилизационный механизм. Идея так называемых коронабондов не понравилась канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.