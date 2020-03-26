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Бизнес

Рынок труда под ударом из-за пандемии

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 Ирина Шелудкова
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Virus Outbreak Daily Life Washington
Virus Outbreak Daily Life Washington   -   Авторское право  AP Photo/Manuel Balce Ceneta
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В США на прошлой неделе до рекордных значений возросло число заявок на пособие по безработице. при этом многие американцы, потерявшие работу, до сих пор не смогли оформить запрос из-за перегруженности интернет-платформ и телефонных линий.

Показатель подскочил на три миллиона по сравнению с предыдущей неделей, он почти в пять раз выше максимума, зафиксированного в 1982 году. Стоит отметить, что фрилансеры и самозанятые американцы не имеют права на пособие.

Из-за пандемии короновируса предприятия остановили работу: в сама тяжелом положении оказались сотрудники ресторанов, гостиницы, авиалиний и магазинов розничной торговли. Международная организация труда предупреждает, кризис может привести к исчезновению 25 миллионов рабочих мест в мире. В 2008 -2009 годах из-за экономической рецессии работы лишились 22 миллиона человек.

В таком же положении оказалась и Европа. Только во Франции о частичной безработице заявили 730 тысяч человек.

В начале января в Евросоюзе был зафиксирован самый низкий с 2000 года уровень безработицы и об этом успехе на время придется забыть.

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