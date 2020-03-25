В Италии за сутки от коронавируса умерли 683 человека, число жертв превысило 7 тыс. - власти

В Италии за сутки от коронавируса умерли 683 человека, число жертв превысило 7 тысяч, сообщила Служба гражданской обороны страны в среду.

"Сегодня мы зарегистрировали смерть 683 пациентов. Общее число жертв составило 7503. Число инфицированных [в настоящий момент] составляет 57521. За последние сутки вылечились 1036 пациентов, всего 9362", - сказал официальный представитель ведомства.

Днем ранее болезнь унесла жизни 743 человек. Общее число инфицированных в стрене с момента начала пандемии - 74386 человек.