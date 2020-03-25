COVID-19 во Франции: борьба будет долгой

Во Франции коронавирусная инфекция начала распространятся более быстрыми темпами. От COVID-19 скончались свыше тысячи человек. Большинство летальных исходов - в больницах и домах престарелых. В госпиталях медики работают на пределе. Чтобы разгрузить переполненные клиники Гранд Эста и перевести пациентов в другие регионы, власти привлекают военных.

Премьер-министр Эдуар Филипп предупредил сограждан: "борьба с негативным влиянием пандемии будет долгой". "У нас чрезвычайная ситуация в области здравоохранения. И сегодня это волнует всех. Нам предстоит пережить экономический шок, и социальные потрясения: мы - в самом начале кризиса. Президент снова потребовал от правительства принять необходимые меры. Мы должны быть готовы к долговременным усилиям и нагрузке. Мы все с этим столкнемся".

В нескольких французских городах, в том числе в Каннах, по инициативе властей начали дезинфицировать улицы и наиболее часто посещаемые места - аптеки и магазины.

В центре Ниццы волонтеры организовали доставку продовольствия пожилым людям. В районе развесили объявления с указанием номеров телефона по которым можно обратиться за помощью. В основном пенсионеры простят купить воду, хлеб, рис, макароны и лекарства. В домах престарелых - катастрофическая ситуация. Их обитатели умирают от инфекции десятками.