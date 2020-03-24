Биржи: осторожный оптимизм

Торговая площадка во Франкфурте подросла в первой половине дня во вторник на почти 6%, Лондонская биржа приподнялась на почти 4%, в Париже инвесторы поверили в лучшее и выразили это ростом капитализации ценных бумаг на четыре с половиной процента.

Европейские рынки находятся в умиротворенном состоянии, но только пока.

Исполнительный директор Geo Securities Limited Фрэнсис Люн говорит: "Уже хорошо то, что финансовые регуляторы в разных странах все-таки вынесли уроки из великой депрессии. Они поняли, что роль центробанков заключается в том, чтобы поддерживать экономику, стимулировать ее и внушать трейдерам уверенность. Они сообразили, что к моменту завершения пандемии рабочие места должны быть сохранены".

Накануне американская Федеральная резервная система сообщила, что готова выкупать казначейские облигации США без ограничений. С другой стороны, министр экономики Франции заявил, что рост ВВП в стране и во всей Европе будет, по всей видимости отрицательным.