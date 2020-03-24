Европейские биржи: торги в "зелёной зоне"

Европейские фондовые рынки отреагировали подъемом, на фоне объявленных Федеральной резервной системой США мер поддержки американской экономики и фискального и монетарного стимулирования в Европе. Основной индекс Лондонской фон довой биржи FTSE-100 поднялся на 9,35 %.

Немецкий DAX , включающий 30 крупнейших акционерных компаний Германии, за торговый день вырос почти на 11,5 %. Этот рост стал самым стремительным с октября 2008 года.

Индекс Мадридской биржи прибавил в весе 7,82 %. Высокого уровня - в плюс 8, 39% достиг при закрытии торговой площадки Парижский CAC-40.

Главный ндекс Миланской биржи повысился почти на 9%. Как отмечает агентство АНСА, это лучший результат с мая 2010 года.