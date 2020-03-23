Трёхнедельный карантин для британцев

Из-за распространения коронавируса премьер-министр Великобритании Борис Джонсон распорядился незамедлительно ввести в стране карантин сроком на три недели, а также сообщил о закрытии магазинов с товарами не первой необходимости. Парки остаются открытыми, но собираться в них запрещено. В стране будут приостановлены все групповые мероприятия, включая свадьбы, крещения и другие церемонии, за исключением похорон. Будут закрыты детские площадки и библиотеки. По словам Джонсона, Национальная система здравоохранения страны получит дополнительную финансовую и кадровую поддержку, будет налажен выпуск необходимого медицинского оборудования и ускорена разработка вакцин и средств для борьбы с вирусом, закуплены миллионы наборов для проведения анализов на заражение коронавирусом.

"Сегодня вечером я даю британскому народу очень простое указание. Это главное, что мы должны сделать, чтобы остановить распространение болезни между домохозяйствами. Ограничения будут постоянно рассматриваться и через три недели, основываясь на полученных данных, правительство решит, можно ли будет ослабить эти меры".

Жителям страны разрешено покидать свои дома лишь по весьма ограниченному числу поводов, в частности, это покупка продуктов, но как можно реже. За соблюдением правительственных инструкций будет следить полиция. В ближайшее время в стране должен быть принят закон, который наделит ее дополнительными полномочиями и будет предусматривать штрафы за нарушение карантина. Один раз в день разрешается покинуть дом, чтобы заняться спортом на свежем воздухе.

На прошлой неделе было принято решение о закрытии баров и ресторанов.

Ранее минздрав страны с сожалением признал, что британцы не восприняли всерьез просьбу властей о социальном дистанцировании.

Великобритания занимает 10 место в мире по числу заражением коронавирусом нового типа. По последним данным, в стране инфицированы свыше 6600 человек, скончались 335. В правительстве признают, что реальное число заразившихся может быть значительно больше количества подтвержденных случаев.