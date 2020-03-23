В Испании за сутки от COVID-19 умерли еще 462 человека - власти

В иберийском королевстве заражены коронавирусом свыше 33 тысяч человек, это на более, чем 4 300 больше, чем накануне; всего за время эпидемии COVID-19 скончались свыше 2 тысяч испанцев.

В понедельник правительство Педро Санчеса обратится в парламент с просьбой продлить карантин во всей стране по меньшей мере, как сообщается, до 11 апреля.

Глобальный мартиролог с момента начала пандемии в январе этого года составил свыше 15 тысяч человек, сильнее всего пострадала Италия, где в настоящий момент зарегистрированы почти 5 500 летальных исходов.