Могут ли дроны помочь греческим производителям оливкового масла?

Европейские фермеры сталкиваются с растущим финансовым давлением, и европейский проект под названием IOF2020 направлен на изучение возможностей Интернета в сельском хозяйстве. На греческом Пелопоннесе ученые разрабатывают передовые технологии, такие, как беспилотники и различные датчики, чтобы помочь производителям оливкового масла. Добро пожаловать в эпоху "умного земледелия"!

Вот что думает об этом Евангелос Анастасиу, инженер-исследователь Афинского сельскохозяйственного университета:

_"Мы используем эти устройства в течение последних трех лет в проекте IOF2020. И всю информацию, которую мы собираем, мы предоставляем фермерам, чтобы они могли чётко знать, что происходит в их хозяйствах. _

_Так, у нас есть датчик электропроводности почвы. С его помощью мы можем контролировать весь земельный участок, получать данные о гранулометрическом составе почвы в его отдельныхь местах. _

_Справа от меня находится беспилотник с мультиспектральной камерой. Это как если бы мы подняли в воздух микроскоп, а затем с его помощью просмотрели бы все деревья однровременно. _

С помощью этих технологий фермеры могут снизить свои затраты на покупку пестицидов, удобрений или на ирригацию. В то же время они могут повысить урожайность с точки зрения площади и качества своих земель.

Я думаю, что фермеры будут всё теснее сотрудничать с агрномами, которые знают, как работают такие технологии. Ведь они стоят слишком дорого, поэтому фермеры и агрономы должны работать вместе, чтобы развивать устойчивое сельское хозяйство, при котором максимально используется ресурсный потенциал земель, но обеспечивается экологическая безопасность и постоянное возобновление плодородия экосистемы".