COVID-19 опустошает планету

Пейзаж на юго-востоке Европы, в частности, на Балканах теперь такой же, как в странах западной Европы. Опустевшие улицы, редкие прохожие, очереди на границе, где проверяют и груз, и пассажиров.

В настоящий момент в мире заражены коронавирусом по меньшей мере 340 тысяч человек, очаги инфекции найдены в почти двухстах странах.

В Испании COVID-19 заболели без малого 29 тысяч, к утру понедельника зарегистрированы свыше тысячи семисот семидесяти летальных исходов.

Мадрид настаивает на соблюдении жесткого карантина всеми, находящимися на территории иберийского королевства, а кабинет Педро Санчеса запросит парламент о продлении срока действия изоляционных мер.

В Британии правительство намерено обратиться с настоятельной просьбой к 1.5 миллионам жителей Соединенного королевства, находящимся в группе особого риска, самоизолироваться, продукты и предметы первой необходимости им будут доставляться по мере нужды. коронавирус

Власти Швейцарии для борьбы с эпидемией призывают армейских резервистов, в этой альпийской республике коронавирусом заражены почти семь с половиной тысяч человек.

В понедельник во Франции медики должны выработать дальнейшие рекомендации о продлении карантина на территории страны, в настоящий момент в гражданских больницы в Эльзасе, где мощная вспышка COVID-19, уже не хватает коек в реанимации, поэтому принято решения разворачивать полевые госпитали, а также эвакуировать часть заболевших в соседнюю Германию.