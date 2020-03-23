Отмена финансовых норм ЕС

В ответ на пандемию коронавируса Совет ЕС по экономике и финансам впервые в истории приостановил действие базового документа зоны евро — Пакта стабильности и роста. Отныне страны сообщества могут не придерживаться финансовых норм, решение отменяет лимит бюджетного дефицита в 3% ВВП и предел госдолга в 60% ВВП. Правительства могут без ограничений набирать кредиты, повышая дефицит бюджетов, для предоставления помощи бизнесу.

Министр финансов Германии Олаф Шольц сообщил: "Наши действия полностью соответствуют масштабам задачи. На этой неделе мы представим бундестагу новый бюджет. Кабинет министров решил, что пакет мер за счет новой задолженности составит 156 миллиардов евро".

Небольшие фирмы и частные предприниматели Германии смогут получить прямые субсидии размером до 15 тысяч евро каждые три месяца. Создается фонд помощи крупным предприятиям объемом 600 млрд евро. Больницы получат поддержку в размере более 3 млрд евро.

Международный валютный фонд предупредил, что из-за вспышки коронавируса мировую экономику в текущем году ожидает рецессия, подобная спаду при мировом финансовом кризисе или хуже. Но в 2021 году эксперты прогнозируют восстановление, для этого необходимо отдать приоритет укреплению систем здравоохранения повсюду.