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Бизнес

Отмена финансовых норм ЕС

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 Ирина Шелудкова
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Здание Еврокомиссии в Брюсселе.
Здание Еврокомиссии в Брюсселе.   -   Авторское право  AP Photo/Olivier Matthys
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В ответ на пандемию коронавируса Совет ЕС по экономике и финансам впервые в истории приостановил действие базового документа зоны евро — Пакта стабильности и роста. Отныне страны сообщества могут не придерживаться финансовых норм, решение отменяет лимит бюджетного дефицита в 3% ВВП и предел госдолга в 60% ВВП. Правительства могут без ограничений набирать кредиты, повышая дефицит бюджетов, для предоставления помощи бизнесу.

Министр финансов Германии Олаф Шольц сообщил: "Наши действия полностью соответствуют масштабам задачи. На этой неделе мы представим бундестагу новый бюджет. Кабинет министров решил, что пакет мер за счет новой задолженности составит 156 миллиардов евро".

Небольшие фирмы и частные предприниматели Германии смогут получить прямые субсидии размером до 15 тысяч евро каждые три месяца. Создается фонд помощи крупным предприятиям объемом 600 млрд евро. Больницы получат поддержку в размере более 3 млрд евро.

Международный валютный фонд предупредил, что из-за вспышки коронавируса мировую экономику в текущем году ожидает рецессия, подобная спаду при мировом финансовом кризисе или хуже. Но в 2021 году эксперты прогнозируют восстановление, для этого необходимо отдать приоритет укреплению систем здравоохранения повсюду.

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