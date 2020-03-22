В минувший понедельник на одном из последних заседаний ВОЗ в штаб-квартире в Женеве глава организации Тедрос Аданом Гебреисус заявил со всей определенностью: "Мы не сможем победить вирус, если не будем знать, кто именно заражён. Наш ответ: тест, тест и еще раз тест!"

Тем не менее не все из затронутых эпидемией стран последовали призыву, среди них - Франция. Здесь решено тестировать только 3 категории граждан: - из группы риска с такими патологиями, как диабет, повышеное давление, болезни иммуной системы, а также беременных женщин;

- пациентов, госпитализированных с симптомами коронавируса;

- медработников.

У Гвенаэль, матери двух детей, врач диагностировал COVID-19 по телефону, никто ее не тестировал: "Смысл тестирования заключается в том, чтобы знать, когда закончится мой больничный (то есть примерно через неделю), был ли у меня COVID-19 или что-то другое. Я эрготерапевт, работаю в медицинских структурах, мне важно знать свой диагноз, если меня мобилизуют по окончании карантина".

С начала марта Франция буквально с каждым днем увеличивала мощности по производству тестов, доведя из до 5 тысяч в день. Но, несмотря на требования ввести массовое тестирование, как в соседней Германии, решение об этом пока не принято. Как уточнил в субботу министр здравоохранения Оливье Веран, власти намерены прибегнуть к массовому тестированию по окончании жёсткого карантина, то есть когда пик эпидемии будет пройден.

Не менее остро ощущется нехватка хирургических масок. Оливье Веран заявил накануне, что Франция заказала 250 миллионов единиц при ежедневной необходимости в 24 миллионах. По его словам, за последние 10 лет запасы масок были сведены на нет.

В понедельник научный совет при правительстве Франции должен вынести решение о продлении жёсткого карантина. В ночь с субботы на воскресенье парламент утвердил ужесточение наказания за его несоблюдение: со 135 евро за первое нарушение штраф возрастает до 1500 в случае рецидива. Максимальная мера - 6 месяцев тюрьмы.