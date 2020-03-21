Франция – Иран: обмен заключенными

Иранские власти освободили французского гражданина Ролана Маршаля, сотрудника Института политических исследований. Он вернулся в Париж в субботу, после того, как провёл девять с половиной месяцев в заключении в Тегеране. Он был приговорён к пяти годам тюрьмы по обвинению в совершении действий, направленных против иранской национальной безопасности, и освобождён по амнистии.

Со своей стороны, Франция выпустила на свободу иранского инженера Джалаля Рухолланежада, который более года находился в стране под арестом. Ему грозила экстрадиция в США, где он обвинялся в попытке передачи иранской компании американских технологий для военных целей. Но в итоге Франция и Иран договорились обменяться заключёнными.