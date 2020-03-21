Страны ЕС ужесточают меры борьбы с коронавирусом на фоне роста числа зарегистрированных случаев заболевания и смерти от инфекции. В Испании и Франции, где вслед за Италией ввели ограничения на выход из дома, власти грозятся строже следить за соблюдением этих правил.

Только в Мадриде около тысячи прохожих были оштрафованы за появление на улице без достаточных оснований. Десятки нарушителей по всей стране отправлены под стражу. В королевстве зарегистрированы около 20 тыс. случаев заражения, свыше тысячи инфицированных умерли. Глава центра чрезвычайных ситуаций испанского министерства здравоохранения Фернандо Симон отмечает резкий рост числа заболевших, но, вместе с тем, заявляет, что это может быть уже пик эпидемии.

Во Франции полиция рапортует о первых арестах злостных нарушителей карантинного режима. Глава МВД Кристоф Кастанер вновь заявил, что, несмотря на введённые ограничения и на разъяснения об опасности ситуации, слишком многие отказываются соблюдать новые правила. Выходить из дома разрешено лишь за покупками, в аптеку, ко врачу, либо на работу — если работодатель предоставил справку о невозможности удалённой работы. Допускаются и занятия спортом на свежем воздухе, однако, как уточняют в МВД, нельзя удаляться слишком далеко от дома и проводить слишком много времени на улице.

Во Франции, по последним официальным данным, более 12 тыс. заразившихся коронавирусом. Умерли 450 человек. Страна готовится к эпидемии большего масштаба: в регионах разворачивают военно-полевые госпитали для больных коронавирусом.