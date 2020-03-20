Олимпийский огонь прибыл в Японию

Олимпийский огонь благополучно прибыл из Греции в Японию. Эстафета на территории этой страны должна начаться 26 марта на футбольном стадионе в префектуре Фукусима, пострадавшей от удара стихии в 2011 году. Из-за угрозы распространения коронавируса, местные власти призвали людей воздержаться от массового выстраивания вдоль маршрута следования олимпийского факела.

Японское правительство полагает, что инфекция не помешает проведению соревнований. Международный олимпийский комитет считает преждевременным говорить о возможности переноса летних Игр в Токио на более поздний срок, но рассматривает различные варианты развития событий. Об этом СМИ сообщил его президент Томас Бах.

В Японии коронавирус нового типа выявлен у более чем 1600 человек. По меньшей ере 40 скончались. Игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа.