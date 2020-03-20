Антивирусное сотрудничество: интервью еврокомиссара

Наступление коронавируса оказалось проверкой на прочность сотрудничества внутри Евросоюза. Застрявший на въезде в Польшу международный транспорт наглядно свидетельстсвует о том, что отдельные страны-члены способны действовать в одностороннем порядке, не считаясь с другими.

Брюссель изо всех сил пытается сохранить границы открытыми, чтобы обеспечить поставки медикаментов и других срочных грузов туда, где они необходимы.

"Как я понимаю, государства-члены действуют сейчас очень быстро, пытаясь ограничить социальное взаимодействие между народами, - сказала еврокомиссар по внутренним делам Улва Юханссон. - Но вирус уже есть во всех странах, поэтому нет смысла его остановливать, останавливая людей на границах. Но мы можем ограничить социальное взаимодействие, заставляя людей меньше путешествовать".

Пограничный контроль остаётся в ведении национальных правительств, что затрудняет регулирование транспорных и пассажирских потоков. Это могло стать одной из причин быстрого распространения COVID-19 по всему ЕС.

Еврокомиссар надеется, что к победе над ним приведут сотрудничество между странами и координация усилий из центра:

"Государства-члены просят Еврокомиссию действовать более решительно по сравнению с нашей традиционной ролью в таких дела, - продолжала Юханнсон. - Они просят координации, приветствуют указания, работают друг с другом и с Комиссией, пытаясь вместе устранить препятствия и решать проблемы. Есть остаются проблемы, которые нужно решить, но я вижу, что государства-члены полны решимости сделать это вместе друг с другом и вместе с нами".

Инфекция подвергает испытанию и верность европейцев важнейшим ценностям Союза - свободе передвижения и единому рынку.