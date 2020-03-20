В Индии казнили насильников

Сотни жителей индийской столицы приветствовали исполнение смертного приговора через повешение в отношении четверых преступников. В 2012 году эти мужчины изнасиловали студентку медицинского факультета. Девушка умерла через несколько дней. Пресса назвала пострадавшую Нирбхайя (Бесстрашная), поскольку ее настоящее имя полиция поначалу не сообщала.

Аша Деви, мать погибшей девушки: "Преступление, которое было совершено ужасно. Если бы моя дочь была жива сегодня, меня бы называли матерью врача. И от этого я испытываю чувство гордости. Да, я горжусь тем, что в свое время я дала жизнь моему ребенку и теперь меня знают как мать Нирбхайи. Я не смогла спасти ее жизнь, но я боролась за справедливость и правосудие. Поэтому свой материнский долг я выполнила".

Произошедшее семь лет преступление вызвало массовые протесты по всей Индии. Власти были вынуждены увеличить срок наказания за изнасилование до 20 лет тюрьмы и ввели смертную казнь за изнасилование с убийством.

16 декабря 2012 года 23-летняя студентка и ее молодой человек сели вечером в попутный автобус, где оказались шестеро пьяных парней. Они жестоко изнасиловали девушку, избили ее спутника, а потом обоих выкинули на дорогу. Спасти пострадавшую не удалось. Преступников нашли. Пятерых приговорили к казни через повешение, одного к трем годам лишения свободы как несовершеннолетнего. Один из насильников покончил с собой в тюрьме.