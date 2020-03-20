Тернистый путь к успеху через цифровизацию

«Планета бизнеса» отправилась на Мальту, чтобы посмотреть, как базирующаяся здесь логистическая компания развивает бизнес на основе веб-технологий. Раньше только крупные игроки могли позволить себе разработку цифровых решений, но быстрое развитие компьютерных технологий и искусственного интеллекта позволяют даже небольшим компаниям использовать преимущества новейших систем для развития бизнеса.

Путь вперёд

На первый взгляд фирма Express Trailers ничем не отличается от других логистических компаний. Это одна из крупнейших транспортных фирма Мальты, основанная в 1945. Она занимается международной доставкой грузов по суше, морю и воздуху.

Относительно недавно предприятие начало серьёзную трансформацию. Подстраиваясь под запросы клиентов, она создала цифровую платформу как у отраслевых гигантов.

Онлайн-торговля воспитала новый тип клиентов, а эта программа, которую мы разработали, помогает удовлетворять запросы таких клиентов. Но меняется и мышление, то, как мы представляем себя, то, как мы общаемся, потому что конечный покупатель отличается от бизнес-клиента. Франко Аццопарди глава компании Express Trailers

Платформа электронной торговли shiplowcost позволила компании предложить как частным клиентам, так и ритейлерам возможность доставки товаров со всей Европы в любое время, с меньшими ограничениями и затратами, чем раньше. Частично этот проект был профинансирован за счёт гранта Европейского фонда регионального развития. Онлайн-системой чаще всего пользуются мальтийские ритейлеры, чтобы отправлять товары клиентам в других странах.

Переход к цифре

Планы компании на этом не заканчиваются. После создание платформы электронной торговли Express Trailers внедряет технологии искусственного интеллекта и предиктивного поиска в средства организации логистики, чтобы увеличить эффективность работы складов и доставки.

Кроме того, компания недавно приобрела крупный складской комплекс в порту Генуи. Это позволит ей предлагать услуги хранения на континенте, что дополнительно сократит расходы её клиентов-ритейлеров, как на Мальте, так и в ЕС.

В торговле важна скорость. Всё, от складов, до вывоза, упаковки, доставки, веб-технологий, искусственного интеллекта в нашей системе управления логистикой и разработки новых систем управления складом — всё ускоряет выполнение заказов клиентов. Франко Аццопарди глава компании Express Trailers

Когда речь заходит об использовании новых цифровых технологий, Express Trailers — скорее исключение, чем правило. Лишь 17% малых и средних предприятий Европы активно применяют такие решения на практике. Среди крупных компаний этот показатель значительно выше — 54%.

В стремлении изменить ситуацию, Евросоюз представил новую стратегию поддержки промышленности. Малому и среднему бизнесу предлагают помощь и программы обучения в сетях вроде Enterprise Europe Network. В рамках стратегии предусмотрено и финансирование модернизации.

Дэвид Сюреб — председатель Торгово-промышленной палаты Мальты

Дэвид Сюреб — председатель Торгово-промышленной палаты Мальты. «Планета бизнеса» встретилась с ним, чтобы узнать больше о том, как можно помочь компаниям внедрять цифровые технологии.

Euronews: На какую поддержку со стороны ЕС могут рассчитывать компании, которые хотят воспользоваться преимуществами цифровизации?

Дэвид Сюреб: ЕС предлагает ряд возможностей и схем, которые помогают бизнесу войти в мир технологий. Многие гранты были направлены на обеспечение роста торговли, увеличения интернационализации, инвестиций, исследований и инноваций. Конечно, Horizon-2020 — еще одна область, которая помогает не только стартапам, но и развитым компаниям, организациям и предприятиям прорабатывать свои следующие шаги на пути развития в соответствии с их бизнес-планом».

EN: Как вы помогаете компаниям на Мальте, в особенности традиционным, переходить к новой цифровой реальности?

ДС: У Торговой палаты Мальты есть ряд подходов. Ключевое значение имеет осведомлённость — важно, чтобы бизнес знал преимущества использования технологий. Второе — это государственно-частное партнерство с правительством Мальты. И третье — интернационализация, которая обеспечивает связь бизнеса с лучшими из лучших в мире.

EN: Что вы посоветуете компаниям, которые хотят начать цифровизацию?

ДС: Наше государственно-частное партнерство, партнерство Торговой палаты с правительством Мальты — это институт, организация, если можно так выразиться, инструмент, позволяющий сосредоточить внимание и работать над тем, чем надо заниматься. Это индивидуальные рекомендации и советы, они должны сочетаться с различными инструментами (поддержки) и грантами, которые ЕС будет предоставлять для достижения их целей.

Ключевые факты:

Цифровизация и современные технологии дают широкие возможности малому и среднему бизнесу: они позволяют увеличить эффективность, производительность и инновационность как производственной, так и бизнес-модели.

Многие малые и средние предприятия слишком медленно воспринимают цифровые технологии, особенно в сравнении с крупными компаниями. К примеру, 54% крупных предприятий широко используют интернет-решения, в то время как среди малого и среднего бизнеса этот показатель составляет всего 17%.

Одна из главных задач новой программы ЕС по поддержке малого и среднего бизнеса — помочь предприятиям воспользоваться преимуществами цифровизации, поддержать их на этом пути и подготовить, используя такие форматы, как Enterprise Europe Network и European Digital Innovation.

Полезные ссылки: