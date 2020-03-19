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Всех россиян, возвращающихся из-за границы, отправят на карантин - ТАСС

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 Euronews
Всех россиян, возвращающихся из-за границы, отправят на карантин - ТАСС
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Всех россиян, возвращающихся из-за границы, отправят на 14-дневный карантин. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача России Анны Поповой.

Карантин будет проходить в домашних условиях, если же такой возможности нет, граждан поместят в обсерватор. Согласно постановлению, губернаторы должны будут организовать контроль за соблюдением карантина и ежедневно предоставлять информацию в территориальные органы Роспотребнадзора.

Сами россияне, вернувшиеся из других стран, обязаны сообщать на региональные горячие линии, откуда именно они вернулись и как долго они пробыли заграницей.

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