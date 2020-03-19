Меры предосторожности в России

В Москве в инфекционной больнице скончалась пациентка с коронавирусом. В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщают, что причиной смерти 79-летней женщины стал оторвавшийся тромб. В России по официальным данным число заразившихся составило 199, за сутки оно увеличилось на 52.

Официальный интернет-ресурс для информирования населения по вопросам коронавируса (COVID-19): стопкоронавирус.рф

Президент Владимир Путин заявил, что власти будут наращивать усилия по борьбе с пандемией, а общероссийское голосование по поправкам к конституции будет проводится со всеми мерами предосторожности.

"Если ситуация с эпидемиологической точки зрения будет неблагоприятной, мы отодвинем и перенесем срок голосования — закон никаких ограничений в этой части не устанавливает. Голосование на дому может производиться. Все современные способы, которые позволяет закон, будут использованы. На первом плане, без всяких сомнений, у нас всегда будет жизнь и здоровье граждан".

В числе уже принятых мер по борьбе с распространением коронавируса — решение о приостановке въезда для граждан всех зарубежных государств за исключением отдельных категорий лиц. А все возвращающиеся из-за границы россияне должны пройти двухнедельный карантин.