Главный переговорщик ЕС по "брекситу" Мишель Барнье заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Я чувствую себя хорошо, настроение тоже хорошее. Я следую всем инструкциям, так же, как и моя команда. Мое послание адресовано всем, кого затронула эта проблема и кто оказался в изоляции: вместе мы победим", - написал Барнье.

Мишель Барнье - французский политик. С 2004 по 2005 год возглавлял МИД, в 2010 занял пост еврокомиссара по внутренней торговле. В 2016 вскоре после проведения в Великобритании референдума о выходе страны из состава Евросоюза была назначен главным переговорщиком ЕС по "брекситу".