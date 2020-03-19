Сложная эпидемиологическая обстановка в Европе

Европа остается очагом распространения коронавирусной инфекции. В регионе выявлены свыше сотни тысяч случаев заражения, скончались 4752 человека

Самая сложная эпидемиологическая обстановка наблюдается в Италии, Испании, Франции и Германии.

Из-за пандемии коронавируса в Берлине не состоится запланированная на 8 мая государственная церемония по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны

Во Франции принято решение о переносе проведения Каннского кинофестиваля, возможно, на летние месяцы.

Великобритания присоединилась к списку стран, в которых закрываются школы. В ряде государств действуют карантинные меры, а закрытие границ и усиление санитарного контроля привели к многокилометровым пробкам на дорогах.

Между тем потеря рабочих мест в Европе исчисляется уже сотнями тысяч, точных данных еще нет, но под ударом оказались, прежде всего индустрия, путешествий и автомобильная промышленность.