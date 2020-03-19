Управление Евросоюзом в новом режиме

Из Брюсселя передаёт корреспондент Euronews Андрей Бекетов:

"Учреждения Евросоюза активно фунционируют, но с изменением режима и планов.

Возможно, самое важное событие четверга — то, что не удалось возобновить торговые переговоры с Великобританией, даже на расстоянии. К тому же корновирусом заразился главный переговорщик Мишель Барнье. Стороны выбиваются из графика.

В Брюсселе предполагают, что переходный период будет продлён, но Лондон настаивает, что «брексит» состоится 31 декабря, поскольку это закреплено в законе. В таком случае произойдёт беспорядочный разрыв связей между двумя берегами Ла-Манша.

Совет Евросоюза объявил, что очередной саммит перенесён со следующей недели на более позднее время. Зато Европарламент назвал точную дату следующей мини-сессии — 1 апреля, и место — Брюссель, а не Страсбург.

Ведущие фракции подтверждают свою решимость и дальше выполнять свои прочётные обязанности — а это дебаты, законотворчество, голосование. Но всё это пока в виртуальном пространстве. Для этого у депутатов есть технические возможности и средства их защиты, например, от хакерских атак.

Цифровые форму принимает и лоббирование. Раньше преставители бизнеса встречались с политиками, скажем, в ресторанах, а теперь они общаются по видеотелефону или в интернете.