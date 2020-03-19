Антикризисная программа ЕЦБ

Европейский центральный банк анонсировал запуск масштабной антикризисной программы для поддержки финансовой стабильности в условиях распространения коронавируса нового типа.

Выкуп облигаций на сумму 750 млрд евро будет осуществляться до конца текущего года. Речь идет о государственных и корпоративных долгах на территории всей еврозоны.

Рекордная по объему программа нацелена, в частности, на стабилизацию оказавшегося под сильным давлением рынка госдолга стран Южной Европы.

Меры по стимулированию экономики скорректированы неделю спустя после того как руководство европейского регулятора решило на фоне пандемии до конца года расширить до 120 миллиардов евро программу количественного смягчения, чтобы поддерживать благоприятные условия финансирования для реального сектора экономики в период повышенной волатильности.

Банк Англии, в свою очередь, вновь экстренно понизил базовую процентную ставку, на это раз до 0,1%, а также увеличил объем выкупа гособлигаций и корпоративных бондов до 645 млрд фунтов стерлингов.