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Брюссельское бюро

Бельгийцы травят COVID-19 антителами ламы

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 Андрей Бекетов
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Бельгийцы травят COVID-19 антителами ламы
Авторское право  Euronews
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Бельгийские ученые круглые сутки и без выходных пытаются разработать средство лечения от болезни, вызываемой коронавирусом. Сотрудники расположенной во Фландрии лаборатории объявили об уникальных антителах, полученных с помощью млекопитащего ламы.

«Это важное открытие, - сказал исследователь Завье Селенс. - Антитела, способные нейтрализовать COVID-19, взяты из организма ламы. Думаю, что мы нашли у вируса уязвимое место, которое ингибируют антитела животных".

Возможно, сделан шаг к производству препарата против нового коронавируса. Бельгийский ученый предупреждает, что он не предназначен для вакцинации:

"Открытые нами антитела не является в строгом смысле слова вакциной, которой делают прививки здоровым людям, - продолжал Завье Селенс. - Предложенный нами антибиотик может фактически моментально установить иммунную защиту пациенту или человеку, который потенциально подвергается воздействию COVID-19".

Фламанская лаборатория обещает представить антивирусное лекарство через полгода. А пока она советует людям оставаться дома. Хотя сами ученые не могут себе этого позволить.

"В лаборатории мы принимаем меры предосторожности, но вынуждены проводить групповые дискуссии, - сказал исследователь. - Мы также вместе экспериментируем, а носим только простые защитные маски, я сейчас надену свою".

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