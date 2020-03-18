Коронавирус: как работается на"удаленке"?

"Сегодня, когда большая часть стран ЕС находится в самоизоляции в связи со вспышкой эпидемии коронавируса, многие организации и компании рекомендуют - и даже зачастую настаивают - на удаленной работе, из дома, - сообщает наш бизнес-корреспондент Саша Вакулина. - Но это может быть не так просто, особенно, когда дома дети. Ведь по всей Европе школы тоже закрыты.

Ведущая программы Euronews Tonight Изабель Кумар (@Isabelle_kumar) - как раз одна из тех, кто работает дома в эти дни. Изабель, как ты справляешься?"

- О, непросто - это далеко не то слово, Саша!

Сзади меня двое детей, которые постоянно задают вопросы, тут же собака, потом не забываем о муже, о других детях... Все в целом крутится вокруг того, как ты организуешь свою жизнь дома, а это довольно сложно, если ты и так не особенно организованный человек. Но к этому нужно стремиться!

У детей занятия с 8 утра до 2 каждый день - в идеале. Но я сижу здесь и пытаюсь уделять им внимание, отвечать на их вопросы и работать в то же время. Но, честно сказать, я не уверена, что у меня хорошие педагогические навыки. Давай спросим самих детей.

Ребята, я хороший учитель? Средний?

(дети отвечают, что хуже)

Мда... ниже среднего...

Вот что мы имеем, Саша! Очень все непросто!

Наш московский корреспондент рассказывает о жизни на карантине

Обратимся к экспертам.У нас на связи Лука Визентини, Генеральный секретарь Европейской Конфедерации Профсоюзов. Господин Визентини, как сейчас, во время вспышки коронавируса, защитить права европейских трудящихся?

- Сегодня европейцам важно понять прежде всего, каковы возможности у Брюсселя по выделению бюджетных средств на поддержку тех, кто, к сожалению, лишится в ближайшее время работы из-за кризиса, а также как помочь людям, которых не увольняют, но на время отстраняют от исполнения своих обязанностей. Речь идет не только о тех, кто болен, у кого обнаружен вирус или людях, вынужденных сидеть с заболевшими родственниками или детьми, потому что закрыты школы. Здесь мы говорим и о тех, кто вынужденно остается дома из-за закрытия предприятий, затронутых кризисом, кризисом коронавируса.