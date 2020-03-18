Конкурс "Евровидение", который должен был пройти в Роттердаме в мае, отменили из-за коронавируса

Организаторы "Евровидения" сообщили об отмене конкурса из-за коронавируса. "В течение нескольких недель мы рассматривали альтернативные варианты проведения "Евровидения", - сообщил Европейский вещательный союз (EBU) в своем "Твиттере". - Но неопределенность, вызванная распространением COVID-19 в Европе, и ограничения, налагаемые государствами принимающих в нем участие броадкастеров и Нидерландских властей привели к тому, что EBU принял сложное решение о невозможности проведения этого мероприятия, как было запланировано".

"Евровидение" должно было состояться в мае в нидерландском Роттердаме.