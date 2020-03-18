Коронавирус: удар по автоиндустрии

Немецкий автопроизводитель BMW из-за коронавируса закрывает на месяц свои заводы в Европе и ЮАР. На эти предприятия приходится примерно половина объемов производства компании. Руководство BMW прогнозирует существенное снижение прибыли в этом году.

Из-за пандемии зимой рухнули продажи в Китае — на крупнейшем в мире рынке. Аналитик Сэм Абуэльсамид (Navigant Research) объясняет:

"Думаю, что в дальнейшем автоиндустрию ждет еще больше увольнений из-за отсутствия работы, так как объемы производства снизились, чтобы соответствовать уровню продаж. Помимо этого могут продолжится и перебои в цепочке поставок".

О приостановке производства в Европе сообщают и другие автомобильные компании. Так, концерн Volkswagen и его дочерние структуры временно закрывают большинство своих фабрик начиная с 21 марта, автогигант Daimler прерывает работу на две недели.

Второй по величине в Европе производитель — Groupe PSA — заявляет о закрытии своих объектов до 27 марта. Компания Renault остановила производство до дальнейшего уведомления.

Все эти меры касаются тысяч сотрудников.

Вслед за Китаем, продажи новых машин упали и в Европе, в связи с этим автомобильные дилеры вынуждены сокращать свою активность.

В целом эксперты прогнозируют в этом году глобальное снижение продаж легковых автомобилей на 4%.