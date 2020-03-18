COVID-19 в Латинской Америке: начало пандемии

В Бразилии зарегистрирован первый летальный исход в результате заражения коронавирусом, всего имеется свыше 300 заболевших COVID-19, президент намерен обратиться к законодателям, чтобы те утвердили введение режима чрезвычайной ситуации на территории этого государства.

Как именно будет дальше осуществляться диагностика на вирусоносительство, пока неизвестно.

Давид Уип, координатор бразильского антикризисного штаба Covid-19, полагает, что "начало пандемии в придется на грядущую пятницу, заражение началось довольно быстро, врачи уже в курсе развития ситуации. Думаю, что есть случаи заболевания, которые просто не были установлены. Подсчет зараженных только начинается".

В Мексике пытаются справиться с пандемией, проверяя температуру тела граждан и закрывая учебные заведения. По состоянию на 18 марта, в Мексике свыше 90 зараженных коронавирусом.

С обращением к нации выступил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, он заявил - "Пока у нас первая фаза эпидемии, но мы стараемся воспользоваться имеющимся временем, чтобы приготовиться ко второму этапу. Но, самое главное, нужно в любом случае сохранять спокойствие".

По сообщению АР, МВФ отказался рассматривать запрос Венесуэлы на предоставление финансовой помощи в размере $5 млрд для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Как отметил официальный представитель Международного валютного фонда, среди 189 стран, входящих в эту организацию, нет ясного понимания, кто в настоящее время представляет легитимный официальный Каракас.

В Чили в настоящий момент насчитывается чуть более двухсот заболевших Covid-19.