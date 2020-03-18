Вирус останавливает в ЕС международные трассы

Грузовики, товары и люди скапливаются на польской границе. Она фактически закрыта с прошлой пятницы с целью остановить проникновение в страну коронавируса.

Этим шагом Варшавы не доволен Брюссель. Он настаивает на том, что внутри Евросоюза должна быть обеспечена свобода передвижения.

Обещания польских властей успокоили Председателя Еврокомиссии:

«У меня было несколько телефонных звонков с польским премьер-министром, - сказала Урсула фон дер Ляйен. - Было хорошо услышать, что его правительство готовится пропускать транспорт в ускоренном режиме, по зелёным полосам. Такой коридор очень важен для грузовых автомобилей, и в Польше над этим усердно работают".

Министры транспорта всех 27 стран ЕС на совещании по видеосвязи призвали отменить лишнюю проверку документов на международных трассах.

Польша - только одна из 12 стран ЕС, которые ввели пограничный контроль. Шенгенский везвизовый режим под угрозой.

Вместо этого лидеры Евросоюза решили закрыть его внешние рубежи, напоминая, что COVID-19 проник из других регионов. Задача — разблокировать дорожное сообщение между странами-членами.

Но из-за инфекции стало нехватать водителей-дальнобойщиков.

«На прошлой неделе наши грузовики возвращались из Италии только с одним водителем, вместо двух. Нам полагается их сменить в эти выходные, но уже пять человек сказали, что они не намерены работать, пока продолжается эта эпидемия, - сказал директор венгерской фирмы Speed ​​Log Акош Содар. - Думаю, со следующей недели половина нашего парка остановится из-за нехватки водителей».

Серъёзному испытанию подвергаются системы здравоохранения Евросоюза, но они находятся в ведении национальных правительств.

Если же между этими странами прекратиться обмен товарами и людьми, то под угрозой окажется единый рынок, и каждая страна останется один на один с коронавирусом.