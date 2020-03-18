В Бельгии наконец-то сформировано новое правительство. Ему поручена единственная и уникальная миссия: погасить вспышку коронавируса и ликвидировать её последствия.

Главой кабинета стала Софи Вильмес. Семейное фото коллектива с королём выглядит необычно: министры стоят друг от друга на расстоянии, рекомендованном гражданам, чтобы уменьшить вероятность заражения.

Депутат федерального парламента от партии премьер-министра сообщил, что правительство наделятся особыми полномочиями в целях борьбы с инфекцией:

«Оно может действовать, не дожидаясь принятия закона, а в соответствии с королевскими указами, - сказал Бенуа Пьебёф. - То есть правительство будет принимать решения, которые будут одобрены королём бельгийцев и выполнены непосредственно и сразу, без необходимости проходить через весь законодательный процесс и без утверждения в парламенте. "

Covid-16 справился с тем, что не смогли сделать политики после выборов в мае прошлого года. Участвовавшие в переговорах девять политических партий оставили свои разногласия и выразили доверие этому правительству. У него ограниченный по времени мандат — всего на три месяца, которые могут быть продлены ещё на три.

«В этот период коронавирусный кризис таков, что необходимо принять срочные меры в сфере здравоохранения, а также бюджета и экономики, - сказал политолог Пьер Веркотерен. - Мы находимся в совершенно беспрецедентном кризисе».

В четверг в бельгийском парламенте состоится голосование по составу правительства, и ему, вероятно будет вынесен вотум доверия.

Впрочем, представитель националистической партии "Новый фламандский альянс" Петер де Рувер подозревает тайный замысел со стороны сторонников единства федерации:

"Они злоупотребляют ситуаций с коронавирусом по причинам, которые не имеют ничего общего с короной».

Тем временем, новое бельгийское руководство велело гражданам не покидать свои дома. Им резрешено лишь выходить за едой, на прогулки или пробежки, не приближаясь к другим. Открыты также книжные магазины, ведётся продажа настольных и компьютерных игр.