Итальянцев приободряет отважный капитан

Власти Италии со вторника вводят обязательный карантин для сограждан, прибывающих из-за рубежа. В стране постоянно разворачивают всё новые временные изоляторы.

МИД по своим каналам помогает итальянцам вернуться домой, поскольку большинство крупных авиакомпаний прекратило всякое сообщение с Аппенинами.

На этом фоне британские учёные подтверждают эффективность карантинных мер: согласно исследованиям, проведённым в Оксфорде, введённая в провинции Лоди изоляция помогла снизить число новых случаев по сравнению с Бергамо, где карантин организовали месяцем позже.

По данным на полдень вторника, в Италии из 27 980 заболевших скончались 2158, выздоровели 2749 человек.

Соотечественников приободряет Дженнаро Арма, капитан круизного лайнера Diamond Princess. На родине он стал героем: вместе со своими пассажирами и экипажем он пережил карантин в порту Йокогамы и, по традиции, последним сошёл на берег:

_"Мы знаем, что для страны наступили тяжёлые времена. Но я уверен, что как и на корабле, мы сможем это пережить если будем держаться вместе, поддержим дух доброй воли и самопожертвования и будем следовать данным нам указаниям. И тогда всё будет хорошо".

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Знаменитое фото капитана, сходящего на берег последним

На фоне небывалой пандемии и чёрный рынок приобретает необычные формы. В Неаполе полиция конфисковала большой запас контрабандных масок. Это далеко не первый случай: спекулянты активно пользуются ситуацией и продают маски, дезинфицирующий гель и медицинские перчатки по многократно завышенной цене.