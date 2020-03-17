Кинофестиваль в Женеве: показы и награждения онлайн

Международный фестиваль фильмов о правах человека прошёл в Женеве. В условиях распространения коронавируса дебаты и показы фильмов транслировали на онлайн-платформе. В удалённом формате работало и жюри, которое по итогам просмотра конкурсных работ представило список лауреатов.

Главная награда досталась документальному фильму «Коллектив» Александра Нанау. Председатель жюри Памела Йейтс охарактеризовала его как «захватывающий политический триллер о группе спортивных журналистов, которые расследуют обстоятельства пожара в ночном клубе в Румынии и раскрывают коррупцию в высших эшелонах власти».

Пожар, о котором идёт речь, произошёл 30 октября 2015 в Будапеште. На месте ЧП погибли погибли 26 человек, ещё 38 скончались в больнице. Впоследствии выяснилось, что по меньшей мере 13 пострадавших умерли в результате заражения в больнице: дезинфицирующие средства, которыми пользовался медперсонал, были разбавлены водой. Произошедшее спровоцировало широкую протестную кампанию и политический кризис.

Премию памяти Серджио Вьейро де Мелло от «Фонда за мир и примирение» присудили фильму «Радиомолчание» Хулианы Фанхаль. Сама режиссёр говорит о свой работе так:

_«В центре этого документального фильма фигура Кармен Аристеги, активистки, мексиканского журналиста, который вдохновляет нас своим мужеством. Это мужество, мне кажется, очень близко всей команде фестиваля, которая решила, несмотря на очень сложную ситуацию с коронавирусом, не сдаваться, не опускать руки и подготовить программу 2.0, чтобы продолжать передавать сообщения о той борьбе, которую ведут наши фильмы».

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Известная мексиканская радиоведущая Кармен Аристеги — автор нашумевших расследований о коррупции, мошенничестве и наркоторговле. Долгое время она работала на радио MVS, — пока в 2015 не была уволена со скандалом. После этого Аристеги запустила собственное СМИ, чьи материалы транслируют несколько радиостанций. Только в Интернете Аристеги смотрят и слушают 18 млн человек.

В номинации «Лучший художественный фильм о правах человека» победила картина «Материнское» Мауры Дельперо. Это кинолента об Аргентине, где запрещены аборты и нередко забеременевшие после изнасилования приходят за помощью в монастыри. Фильм Дельперо — о женщинах примерного одного возраста, оказавшихся в одном месте. Они стали матерями против воли, другие никогда не познают материнство.

Женевский фестиваль проходит с 2003 г. Это одна из важнейших международных правозащитных площадок. Задача фестиваля — привлечь внимание к нарушениям прав человека и способствовать обсуждению проблем, затронуты в фильмах.