COVID-19: ЕС и страны "шенгена" полностью закрыли внешние границы

После воскресных репортажей о том, как, несмотря на объявленные меры о нежелательности собраний, даже на открытом воздухе, и совместных прогулок, французы, пользуясь хорошей погодой, отправились на пикники в сады и парки, у президента страны не оставалось другого выхода, как объявить полный карантин на всей территории страны.

За несколько часов до обращения к нации в интервью "Франс Интер" один из руководителей здравоохранения Франции профессор Жером Саломон заявил, что ситуация с пандемией приближается к катастрофической, если не ввести немедленно меры всеобщей изоляции.

Любое нарушение введенных мер будет наказано. Карантин начинает действовать, поскольку это рекомендация медиков: если мы хотим помочь им справиться с нынешним кризисом, мы обязаны все оставаться дома, все контакты должны быть сведены к минимуму Эммануэль Макрон президент Франции

В Испании утром во вторник власти сообщили, что количество зараженных коронавирусом за сутки составило почти 2 тысячи, а общая цифра инфицированных превысила 11 тысячи человек.

Накануне стало известно, что ведущие корпорации страны, такие как Мишлен и Пежо Ситроен, полностью останавливают предприятия. Закрываются аэропорты, общественный транспорт будет работать по урезанному графику.

Накануне стало известно, что ведущие корпорации страны, такие как "Мишлен" и "Пежо-Ситроен", полностью останавливают предприятия.

Закрываются аэропорты, общественный транспорт будет работать по урезанному графику.

Со своей стороны, ВОЗ призвала расширить диагностику на наличие возбудителя COVID-19.

Нельзя все время прятать голову в песок и действовать наугад. Мы не сможем остановить пандемию, если не знаем, кто заражен. Требуется распространить диагностику максимально широко. Каждый подозрительный случай должен быть проверен" Тедрос Адханом Гебрейесус генеральный директор ВОЗ

Сегодня именно страны Евросоюза стали главным очагом распространения пандемии, самая тяжелая ситуация в Италии, далее следуют Испания, Германия и Франция.

Накануне было принято решение о закрытии внешних границ Евросоюза, как и внешних границ зоны действия Шенгенского соглашения, распоряжение вступает в силу в полдень по центрально европейскому времени во вторник. Срок его действия - 30 дней.