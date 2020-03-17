Китайские школы возобновляют работу

Пик эпидемии COVID-19 в Китае миновал, и некоторые школы, закрывшиеся в связи с распространением коронавируса, начали возобновлять свою работу. Среди них и средняя школа-интерната № 3 города Гуйяна провинции Гуйчжоу на юго-западе страны. В минувшее воскресенье сюда вернулись уже около 800 учеников. Чтобы войти в здание, они должны были представить медицинскую справку о состоянии здоровья, после чего им всем ещё и измерили температуру.

"Наша школа ввела также ряд мер: так, например, для участия в различных мероприятиях мы разделили учащихся на маленькие группы. Мы распланировали график так, чтобы избежать перекрёстной инфекции. С той же целью тщательно реорганизованы и все другие облести деятельности нашего учебного заведения", - говорит учительница Цзы Янмей.

Помещения школы-интерната оснащены инфракрасным термометром для проверки здоровья детей; все спальни общежития хорошо проветриваются, в них регулярно проводится тщательная уборка. Медицинской осмотр проходят ежедневно и учителя.

В каждом классе не более 30 учеников. Они сидят в шахматном порядке, чтобы быть друг от друга на по возможности дальнем расстоянии. Три раза в день им измеряют температуру. Все классные комнаты, столовые и общежития регулярно дезинфицируются. В столовой каждый школьник получает индивидуальную запечатанную коробочку с едой.

На прошлой неделе китайские власти заявили, что пик текущей вспышки COVID-19 уже позади, так как число новых случаев заболевания продолжает сокращаться.

В провинции Гуйчжоу, где за послдение дни не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения, уже возобновили работу 2480 школ, в которых учатся около миллиона детей.