Россия закрывает границу с Республикой Беларусь - Мишустин

Россия закрывает границу с Республикой Беларусь для передвижения людей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы недопустить, в первую очередь, массового распространения коронавируса", - заявил глава кабмина.

В России также будет создан Координационный совет по борьбе с коронавирусом, который возглавит Мишустин.

Днем ранее российские власти объявили о закрытии сухопутных границ с Норвегией и Польшей. Помимо этого, с понедельника было сокращено количество полетов в страны ЕС, Норвегию и Швейцарию.