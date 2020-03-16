Французская авиакомпания совершила самый длинный внутренний рейс в истории из-за COVID-19

Рейс Air Tahiti Nui из Папеэте, Французская Полинезия, в Париж стал самым длинным внутренним перелетом в истории, сообщает мониторинговый сервис Flightradar24. Из-за ограничений, введенных США в связи с распространением COVID-19, авиакомпании пришлось отказаться от дозаправки в Лос-Анджелесе.

Рейс TN64 вылетел из Международного аэропорта Таити Фааа в воскресенье, 14 марта, в 02:45 по местному времени и прибыл в Шарль-де-Голль в понедельник, 16 марта, в 5:59 утра. Самолет пролетел 15,715 километров за 16 часов 30 минут.

Авиакомпания сообщила, что “рейс в Шарль-де-Голль без дозаправки станет исключением из правил”. В будущем Air Tahiti Nui планирует совершать перелеты из Французской Полинезии с дозаправкой в Канаде и Гваделупе.

Самым продолжительным перелетом в истории стал тестовый рейс австралийского перевозчика Qantas из Нью-Йорка в Сидней в октябре 2019 года. Boeing 787-9, на борту которого находились 49 человек, пролетел 16 200 км за 19 часов 16 минут.

12 марта президент США Дональд Трамп объявил о 30-дневном запрете на полеты из Шенгенской зоны, в которую входят 26 стран Евросоюза.