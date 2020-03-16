Волки... в надежных руках

В Динарских Альпах на границе Хорватии и Словении вновь можно увидеть крупных хищников. Медведи, волки и рыси вернулись в здешние леса, это - результат политики по охране редких видов. Их популяция неуклонно сокращалась в последние десятилетия, сегодня специалисты говорят о стабилизации ситуации. И связывают это с успешной реализацией европейского трансграничного проекта Carnivora Dinarica. Его цель - оптимизировать сосуществование человека и животных в регионе.

Дина Ботта представляет европейский проект в национальном парке Рисняк в Хорватии. Она подробнее рассказывает о своем увлечении хищниками, особенно волками: "Однажды я проверяла камеры слежения за животными, ехала по парку и все время видела следы волков. Все больше и больше примет их присутствия - помет, следы. Я заметила, что они лежали на траве, там был сильный запах. Проверила камеру - и точно! Они были в этом месте ранним утром. Дело было в августе, когда их детеныши с ними. Я знала, что они рядом, хотела посмотреть.

И вот я стала выть, вызывая их... Подождала - и они пришли. Сначала я увидела детенышей, затем взрослых. Интересно, что они шли с разных сторон - волчата были передо мной, а их родители - за моей спиной. Я снова стала выть, детеныши услышали и буквально прыгнули мне навстречу. Я видела их считанные секунды прямо перед собой, это был незабываемый опыт. Мне кажется, я буду рассказывать об этой встрече своим внукам. Такое нечасто встречается, подобные эпизоды меняют вашу жизнь, определяют вектор движения. То, чем я занимаюсь сегодня, восходит к той минуте в лесу".