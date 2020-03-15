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Германия

Жители Баварии надевают перчатки и голосуют

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 Мария Горковская
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Жители Баварии надевают перчатки и голосуют
Авторское право  Bild aus AFP-Video
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В Баварии несмотря на распространение коронавируса и отмену большого числа публичных мероприятий открылись избирательные участки. Жители голосуют за депутатов муниципальных и городских советов, бургомистров и обер-бургомистров. Всего речь идет о распределении почти 40 тысяч мандатов.

"Я надела перчатки и пришла голосовать. Стараюсь соблюдать дистанцию. А что еще я могу?" - признается пожилая немка.

"Я принесла свою ручку. Моя собака со мной. От судьбы не уйдешь", - считает местная жительница.

В Баварии зафиксировано около 700 случаев заражения коронавирусом. Три человека умерли. Всего в Германии свыше 5000 заболевших.

По данным газеты "Бильд", с 16 марта ФРГ закрывает свои границы с Австрией, Францией и Швейцарией.

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